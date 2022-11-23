У смарагдовій сукні та з діамантами у вухах: принцеса Беатріс одягла особливе вбрання на церемонію

Принцеса Беатріс відвідала 70-у церемонію вручення нагород Variety Club Showbusiness Awards, що відбувалася в готелі Hilton на Парк-лейн.

Онучка королеви Єлизавети II вручила Кетрін Дженкінс орден Британської імперії з нагородою "Золоте серце естрадного клубу Герцог Единбурзький" за національну перевагу.

34-річна принцеса Йоркська обрала для виходу у світ смарагдову сукню від бренду Beulah London, в її гардеробі є така сама блакитна сукня. Смарагдова сукня була з ґудзиками посередині та на манжетах і широким поясом на талії, доповнивши образ чорними туфлями на підборах та із застібкою навколо щиколотки від Jimmy Choo.

Руде волосся принцеса зібрала шпилькою ззаду і накрутила кучерями, а також одягла сережки-висячки з розсипом діамантів. Макіяж зробила з акцентом на очі і трохи зробила акцент на губах рожевим блиском.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

У такій самій, але тільки світло-блакитній сукні принцеса Беатріс з'явилася під час святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II у червні 2022 року.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо на святкуванні платинового ювілею королеви / Фото: Associated Press

Зазначимо, нагороди Variety Club Showbusiness Awards присуджуються тим, хто збагачує життя мільйонів людей своїм неймовірним творчим внеском.

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