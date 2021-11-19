У смарагдовій сукні та з макіяжем яскравіше звичайного: герцогиня Кейт та принц Вільям у Королівському Альберт-Холі

У смарагдовій сукні та з макіяжем яскравіше звичайного: герцогиня Кейт та принц Вільям у Королівському Альберт-Холі

Вчора ввечері герцог і герцогиня Кембриджські переглянули виставу в Королівському Альберт-Холі, у Лондоні.

39-річна герцогиня з'явилася на публіці в сукні від Jenny Packham, зшитій на замовлення. Вбрання з довгими рукавами, структурованими плечима та кристалами навколо декольте та талії було розкішним. Смарагдовий колір дуже пасує герцогині. До речі, вперше це вбрання Кейт одягла під час туру до Ірландії.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Вечірній образ герцогиня Кетрін доповнила зеленим клатчем теж від Jenny Packham, сережками Missoma "Zenyu" та туфлями-човниками Emmy London "Rebecca Greenery". У Кейт був макіяж трохи більш насичений, ніж зазвичай, а волосся укладене гарними хвилями. У вухах були золоті сережки, а манікюр виконаний у світлому відтінку.

Принц Вільям був у синьому оксамитовому смокінгу, білій сорочці, чорних штанах та лакованих туфлях.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Перед виставою Кетрін і Вільяму вручили програмки і букет під назвою "Золоте століття Різдва в Брінсворт-хаус". Квіти для букета були зібрані в саду будинку для людей похилого віку, який перебуває під управлінням Royal Variety Charity.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

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