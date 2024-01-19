У смарагдовій сукні та з яскравим мейкапом: іспанська принцеса побувала на модному показі

Інфанта була заскочена фотографами під час Міжнародного показу мод фламенко SIMOF 2024 у конференц-центрі FIBES.

Вона була у смарагдовій сукні та синьому оксамитовому жакеті зверху, зробила лаконічну зачіску та підкреслила у макіяжі очі та нанесла на губи яскраву помаду, а також зробила червоний манікюр. В руках у неї була бежева стьобана сумка, на шиї масивне золоте кольє і ще кілька підвісок, а на грудях пришпилена брошка із зелено-жовтим камінням. Також Олена одягла невеликі золоті сережки-кільця.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

Минулого разу принцеса Олена з'явилася на публіці у яскравому костюмі та з квіткою на грудях. Вона любить такими екстравагантними аксесуарами доповнювати свої образи. Тоді принцеса завітала на церемонію, де вручила нагороду "Золоте вухо 2023" іспанському тореадору Пако Уренья.

Читайте також: