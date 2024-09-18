У смарагдовій сукні та золотих босоніжках: спадкоємиця нідерландського трона сяяла на червоній доріжці

Катаріна-Амалія пройшлася червоною доріжкою, вийшовши із золотої карети у сукні смарагдового кольору Safiyaa з кейпнакидкою, із золотим клатчем Jacquemus та з чорними рукавичками, які тримала в руках, взула Амалія золоті босоніжки Stuart Weitzman на підборах.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Образ спадкової принцеси доповнював золотий обідок на голові Sohi Vilma та сережки-кліпси. Вона також розпустила своє довге пшеничне волосся і зробила макіяж, підкресливши очі та трохи губи.

Її молодша сестра принцеса Алексія приїхала на урочистий захід у червоній сукні, яка була з гардеробу її матері королеви Максими мала досить ефектний вигляд.

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Сама королева Максима одяглася у світло-блакитну макісукню з бантом на плечі від Claes Iversen, в руках тримала клатч Dior і взута в босоніжки на платформі Aquazzura.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

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