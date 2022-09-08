У смарагдовій сукні з брошкою на талії: герцогиня Йоркська на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю

Герцогиня Йоркська приїхала на Венеційський кінофестиваль і вчора сяяла там на червоній доріжці.

Мама принцес Беатріс та Євгенії відвідала благодійну вечерю фонду досліджень СНІДу, що відбулася у Венеції.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

На червону доріжку герцогиня Йоркська вийшла у смарагдовій сукні на запах із брошкою на талії та кольоровим камінням на рукавах від бренду Reem Acra. В руках герцогиня тримала маленький смарагдовий клатч, підібраний до тону її вбрання, а взута була в чорні босоніжки з брошками у вигляді метеликів із каміння.

Руде волосся герцогині було розпущене, вона зробила макіяж з акцентом на очі, одягла сережки-висячки та кольє на шию. Також на її зап'ясті було кілька браслетів.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Також відомо, що на Венеційському кінофестивалі герцогиня Йоркська завітала на прем'єру фільму "Син".

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

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