У смарагдовій сукні з квітковим принтом: вишукана Джилл Байден на заходах

У президента США Джо Байдена і його дружини Джилл Байден був доволі насичений день. Подружжя взяло участь у заході, присвяченому Акту про зниження інфляції 2022 року, який відбувся на південній галявині Білого дому у Вашингтоні.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді також виступила на "Саміті молоді Америки" у Вашингтоні.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цього ж дня Байдени з'їздили до школі Татналл у Вілмінгтоні, штат Делавер, де проголосували на первинних виборах.

Перша леді, як завжди, мала прекрасний вигляд. Вона одягла темно-смарагдову сукню міді з квітковим принтом, невеликим вирізом, таким самим поясом на талії і короткими рукавами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вбрання чудово сиділо на стрункій фігурі першої леді.

Сукню вона скомбінувала із замшевими темно-зеленими туфлями на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила гарне укладання і макіяж із акцентом на очах. Образ вона доповнила золотими елегантними сережками, браслетами, годинником і ланцюжками.

На обличчя Байден одягала чорні окуляри-авіатори.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і синю краватку з узором.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл відвідала церемонію вшанування 21-ї річниці терористичних атак 11 вересня 2001 року в Шенксвіллі, штат Пенсильванія. Там вона постала у чорному тренчі і перлинних прикрасах.

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