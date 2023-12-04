У смарагдовій сукні з розсипом каміння: Джилл Байден із чоловіком сяяла на церемонії у Вашингтоні

Президентська пара США була присутня на 46-й церемонії вручення нагород Центру Кеннеді у Вашингтоні.

72-річна Джилл Байден зачарувала своєю смарагдовою сукнею, посипаною паєтками, підібравши до вбрання блискучі сережки з камінням, кілька дорогоцінних браслетів і золотих прикрас у вигляді тонких ланцюжків на шиї.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл зробила гарне укладання і досить насичений макіяж, зробивши акцент на очах, виразних вилицях і губах.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

81-річний Джо Байден був у чорному класичному костюмі, білосніжній сорочці та з чорною краваткою. На зап'ястя у президента виблискував годинник.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нещодавно ми показували, як Байдени взяли участь у традиційному відкритті головної ялинки країни. Джо та Джилл запалили Національну різдвяну ялинку на Еліпсі біля Білого дому у Вашингтоні.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

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