У смарагдовій сукні з розсипом каміння: перша леді Джилл Байден із чоловіком сходила до театру

Джо Байден та його дружина перша леді Джилл Байден відвідали оперний театр Кеннеді-центру у Вашингтоні.

Вперше за п'ять років на цьому заході був присутній президент, про що навіть жартували зі сцени. Експрезидент США Дональд Трамп не був присутній на концерті під час свого президентства після того, як кілька заслужених артистів погрожували бойкотувати галаконцерт у перший рік його перебування на посаді, якщо він буде присутнім.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Приїхавши на захід президент Байден, який був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика заслужив на бурхливі овації.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

"Приємно бачити, що президентська ложа знову зайнята", — привітав публіку комік та колишній лауреат премії Девід Леттерман. Крім оплесків, Байден став предметом кількох жартів.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Під час триб'юту творця Saturday Night Live Лорна Майкла ведучий "Weekend Update" Майкл Че сказав: "Трохи лякає жартувати перед президентом Джо Байденом", а потім додав: "Та гаразд, він все ще не спить (жарт про те, як Байден задрімав на саміті в Глазго)", — пише Daily Mail.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Крім жартів, не можна не відзначити розкішний образ 70-річної Джилл Баден. Вона була одягнена в смарагдову сукню, повністю розшиту камінням, з чорним поясом на талії, і сіточкою теж з розсипом каміння на грудях. На обличчі у Джилл була чорна захисна маска, на зап'ястях – кілька дорогоцінних браслетів, а також вечірня зачіска гарними локонами та макіяж.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

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