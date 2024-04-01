У смарагдовій сукні з вирізом і з сумкою Chanel: королева Камілла на великодній службі у Віндзорі

Королева Камілла разом із чоловіком королем Чарльзом III відвідала великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Королівське подружжя мило привіталося з публікою, яка зібралася на них подивитися.

Король Чарльз III і королева Камілла / Фото: Associated Press

Там Її Величність з'явилася у гарному образі. На ній була смарагдова сукня міді з V-подібним вирізом від бренду Anna Valentine, зверху якої вона одягла чорну накидку-пончо Amanda Wakeley, елегантний смарагдовий капелюх від Philip Treacy із вишуканим декором в тон і чорні шкіряні рукавички.

Король Чарльз III і королева Камілла / Фото: Associated Press

Аутфіт Камілла доповнила чорними замшевими високими чоботами на стійких підборах Russell & Bromley і чорною стьобаною сумкою від Chanel.

Король Чарльз III і королева Камілла / Фото: Associated Press

У королеви було акуратне укладання і макіяж із акцентом на персикових рум'янах. Вуха вона прикрасила золотими сережками з камінням, а шию – золотим ланцюжком із підвіскою з блакитним топазом і діамантами від Kiki Mcdonough, а також золотою підвіскою, в центрі якої був рубін (камінь її народження в липні), із п'ятьма ініціалами її онуків від першого шлюбу: Лола, Фредді, Еліза, Луїс і Гас.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На зап'ясті у Камілли був її улюблений браслет Van Cleef & Arpels під назвою Vintage Alhambra, виконаний із 18-каратного золота і агату.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

До накидки Її Величність прикріпила брошку королеви Марії з діамантом, сапфіром і смарагдом. У руці Камілла тримала букет із біло-жовтими квітами.

Король Чарльз III і королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали про маловідому рису характеру королеви Камілли, яка може вас здивувати.

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