У смарагдовій сукні з візерунком пейслі: красивий новий вихід королеви Летиції

49-річна королева відвідала новий робочий захід.
Королева Іспанії Летиція 21 вересня прийняла участь в заході Proyectos Sociales de Banco Santander, який відбувався в Музеї королеви Софії в Мадриді. Королева вручила нагороди переможцям 13-го конкурсу соціальних проєктів.
Своєю появою Її королівська високість викликала фурор, адже обрала незвичайну сукню міді вишуканого смарагдового кольору від бренду Sandro. Вбрання мало рукави в три чверті, V-подібне декольте і плісування на спідниці. Вбрання було прикрашене світлим принтом пейслі.
Завершили образ королеви лаконічне укладання, чорні слінгбеки, клатч і улюблений перстень, який їй подарували доньки.
Нагадаємо, що влітку королева і її родина проводили відпустку на Майорці. Там вони багато гуляли і відвідували різні заходи.
Читайте також: У червоній сукні і човниках в тон: королева Летиція на прийманні в палаці