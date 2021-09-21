У смарагдовій сукні з візерунком пейслі: красивий новий вихід королеви Летиції

У смарагдовій сукні з візерунком пейслі: красивий новий вихід королеви Летиції

49-річна королева відвідала новий робочий захід.

Королева Іспанії Летиція 21 вересня прийняла участь в заході Proyectos Sociales de Banco Santander, який відбувався в Музеї королеви Софії в Мадриді. Королева вручила нагороди переможцям 13-го конкурсу соціальних проєктів.

Своєю появою Її королівська високість викликала фурор, адже обрала незвичайну сукню міді вишуканого смарагдового кольору від бренду Sandro. Вбрання мало рукави в три чверті, V-подібне декольте і плісування на спідниці. Вбрання було прикрашене світлим принтом пейслі.

Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Завершили образ королеви лаконічне укладання, чорні слінгбеки, клатч і улюблений перстень, який їй подарували доньки.

Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Нагадаємо, що влітку королева і її родина проводили відпустку на Майорці. Там вони багато гуляли і відвідували різні заходи.

Королева Летиція з чоловіком і дітьми / Getty Images

Іспанська королівська родина / Getty Images

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