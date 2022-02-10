У смарагдовій туніці та розкішних прикрасах: герцогиня Камілла з чоловіком Чарльзом на офіційному прийомі

У смарагдовій туніці та розкішних прикрасах: герцогиня Камілла з чоловіком Чарльзом на офіційному прийомі

Вчора ввечері, 9 лютого, принц Чарльз і герцогиня Корнуольська відвідали прийом на честь Британського азіатського фонду в Британському музеї в Лондоні.

Королівська пара приїхала, щоб відзначити роботу Британсько-азіатського фонду (British Asian Trust), що працює над скороченням бідності та неблагополуччя громад у Південній Азії. Фонд був заснований 2007 року принцом Чарльзом.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Getty Images

На прийом 74-річна Камілла приїхала у смарагдовій туніці з вишивкою, штанях та чорних шкіряних туфлях на підборах. В руках у неї був чорний клатч, прикрашений заклепками, на зап'ясті — золотий браслет, а гарнітур зі смарагдами, що складався з кольє та сережок завершував образ. У герцогині було дуже гарне укладання та ідеальний макіяж.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Принц Чарльз був у чорному костюмі, ідеально випрасуваній білосніжній сорочці та лакованих туфлях. Він був із чорною краваткою-метеликом і з хусткою у нагрудній кишені. А на пальці у принца виблискував перстень.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що принц Уельський отримав позитивний тест на COVID-19.

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