У смарагдовому аутфіті та лакованих туфлях: 86-річна королева Софія приїхала до Нью-Йорка

Королева Іспанії нещодавно відсвяткувала 86-річчя, а за кілька днів після святкування вирушила на світську церемонію.

Королева Софія взяла участь у церемонії вручення премії Sophia Award For Excellence Інституту іспанської мови королеви Софії в університетському клубі в Нью-Йорку.

На публіці Софія з'явилася в гарному смарагдовому аутфіті, він складався з подовженої блузки, широких штанів з поясом на талії, хустки на шиї та сірого пальта-накидки, а взута була в лаковані туфлі на підборах. Королева доповнила образ своєю фірмовою зачіскою, сережками з камінням та кількома намистами на шиї.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що її син – король Філіп VI та його дружина королева Летиція – відвідали регіон, який постраждав від повені в Іспанії. Летиція не могла стримати сліз, спілкуючись із людьми, а розлючена публіка закидала монархів брудом.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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