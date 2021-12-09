У смарагдовому кейп-пальті від Chloe: принцеса Євгенія прийшла на концерт

У смарагдовому кейп-пальті від Chloe: принцеса Євгенія прийшла на концерт

Члени британської королівської родини зібралися на різдвяному концерті.

Учора, 8 грудня, у Вестмінстерському абатстві відбулися знімання концерту Together at Christmas. Його покажуть на британському телебаченні напередодні Різдва.

Благодійний королівський фонд The Royal Foundation та особисто герцогиня Кембриджська, яка виступила у ролі ведучої заходи, організували цей концерт на честь організацій, які допомагали людям під час пандемії. Для події Кейт обрала дуже ефектний образ яскраво-червоного кольору від Catherine Walker.

Герцогиня Кемріджська на різдвяному концерті / Associated Press

На святковий концерт також завітала принцеса Євгенія. Вона була одягнена у смарагдове вовняне кейп-пальто від Chloe із золотими гудзиками, вартість якого становить майже 3 тисячі доларів.

Принцеса Євгенія / Getty Images

Свій образ Євгенія доповнила чорними чоботями на підборах, чорним шкіряним клатчем та макіяжем із рожевою помадою.

Принцеса Євгенія / Getty Images

А сестра Євгенії – принцеса Беатріс – прийшла на концерт у пальті кольору кемел та темно-синіх оксамитових туфлях на високих підборах. Її супроводжував чоловік – Едоардо Мапеллі-Моцці.

Принцеса Беатріс / Getty Images

Також захід відвідали Керол, Майк та Піппа Міддлтон, графиня Вессекська Софі, Зара та Майк Тіндолл та інші.

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