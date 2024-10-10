У смарагдовому костюмі і на шпильках: красива Олена Зеленська в аеропорту "Бориспіль"

Олена Зеленська з нагоди Всесвітнього дня ментального здоров’я взяла участь у заході "Моменти стійкості щодень", який відбувся в аеропорту "Бориспіль".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Нині формула української стійкості складається з фахової підтримки якнайближче до людини – підтримки, по яку не треба їхати, яка приходить в особі місцевого лікаря чи соцпрацівника. А також із власної обізнаності кожної людини, із навичок самодопомоги, яку пропагує, зокрема, комунікаційна програма "Ти як?" – зазначила перша леді.

На заході Олена Зеленська постала у штанному костюмі смарагдового відтінку і білій сорочці. Вбрання вона скомбінувала з туфлями кольору бургунді на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Дружина президента зробила гарне укладання, ніжний макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками, а до лацкану жакета прикріпила брошку із трьома намистинами – однією білою і двома зеленими.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У межах кампанії "Ти як?" презентували відеоролик-маніфест за участю Олени Зеленської, військовослужбовців і ветеранів Олександра Терена, Віталія Литвина, Дениса Кривенка, Владислава Єщенка та його дружини, Захара Бірюкова та його родини, Христини "Кудрявої", Каті Осадчої, Jerry Heil і ROXOLANA. Маніфест створили у партнерстві з артистом, волонтером та амбасадором Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" Дмитром Монатиком (Monatik).

Нагадаємо, Олена Зеленська у штанях-палацо і з кулоном на шиї зустрілася з медиками.

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