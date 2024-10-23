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У смарагдовому костюмі і шовковій блузці: красива Джилл Байден провела екскурсію Білим домом

У смарагдовому костюмі і шовковій блузці: красива Джилл Байден провела екскурсію Білим домом

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США провела для студентів екскурсію своєю резиденцією.

Днями дружина президента США Джилл Байден провела екскурсію Білим домом для групи студентів у день відкриття нової розширеної екскурсії резиденцією президентського подружжя.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там перша леді продемонструвала гарний діловий образ у костюмі смарагдового відтінку, який складався з жакета і прямих штанів зі стрілками, і зеленій шовковій блузці.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вбрання пані Байден доповнила замшевими коричневими туфлями на шпильках. У неї було гарне укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, на пальці красувалася золота каблучка, а до лацкану жакета вона прикріпила вишукану золоту брошку.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у блакитному костюмі і слінгбеках від Valentino повернулася з поїздки до Вашингтона

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