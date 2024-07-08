У смарагдовому костюмі і топі з мереживом: ефектний діловий образ першої міністерки Північної Ірландії

Перша міністерка Північної Ірландії Мішель О’Ніл взяла участь у діловій зустрічі у Белфасті.

Мішель О’Ніл / Фото: Associated Press

Там вона постала в ефектному діловому аутфіті. На політикині був костюм смарагдового кольору, який складався з приталеного жакета з одним ґудзиком і прямих штанів зі стрілками.

Мішель О’Ніл / Фото: Associated Press

Аутфіт Мішель доповнила білим топом із мереживом і перфорацією у зоні декольте та лакованими бежевими туфлями на стійких підборах.

Мішель О’Ніл / Фото: Associated Press

О’Ніл зробила акуратне укладання, насичений макіяж із димчатими тінями і молочний манікюр.

Мішель О’Ніл / Фото: Associated Press

Читайте також: