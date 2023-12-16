У смарагдовому костюмі і з елегантною брошкою: імператриця Масако на матчі з дзюдо

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако побували на матчі з дзюдо, який відбувся під час змагань із бойових мистецтв Імператорської гвардії на території Імператорського палацу в Токіо.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Там імператриця зявилася у смарагдовому костюмі, який складався із сукні міді і жакета з чорним оксамитовим коміром і манжетами. Взута вона була у чорні туфлі на невеликих підборах. Масако зібрала волосся у низький пучок, одягла на обличчя білу захисну маску, вуха прикрасила перлинними сережками-пусетами, шию – перлинним намистом, а до лацкану прикріпила елегантну золоту брошку з перлами.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

На імператорові був сірий костюм, біла сорочка і зелена краватка, яка мала гармонійний вигляд із образом його дружини.

Нагадаємо, імператриця Масако у костюмі гірчично-оливкового кольоруна прийшла на вечірку в саду.

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