У смарагдовому костюмі і з елегантною зачіскою: Олена Зеленська зустрілася з молоддю

У смарагдовому костюмі і з елегантною зачіскою: Олена Зеленська зустрілася з молоддю

Перша леді України у стильному аутфіті поговорила з молоддю про їхнє ментальне здоров'я.

Олена Зеленська взяла участь у відкритому діалозі з молоддю "Турбота про ментальне здоров'я", який відбувся з ініціативи молодіжного руху Teenergizer та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Вони обговорили проблеми психічного здоров’я, з якими найчастіше зустрічаються підлітки та молодь.

Там перша леді з'явилася у стильному смарагдовому костюмі, який складався із блузки з тканинним поясом і спідниці міді, чорних щільних колготах і чорно-білих туфлях.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Свій образ дружина президента доповнила елегантною зачіскою, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Минулого року ЮНІСЕФ дослідив ментальне здоров’я молоді у 21 країні. Кожен п’ятий респондент віком від 15 до 24 років зізнався, що почувається пригніченим. Особливо на тлі пандемії, коли "зламався" звичайний режим, спосіб життя, хтось із близьких захворів чи втратив роботу.

Ми в Україні теж підходимо до усвідомлення важливості цієї теми. Минулої осені у нас була затверджена Концепція розвитку охорони психічного здоров’я до 2030 року.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

А сьогодні завдяки молодіжному руху @teenergizer та Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) @unicef_ukraine відбувся відкритий діалог "Турбота про ментальне здоров'я". Вітчизняні й міжнародні експерти, представники держави та власне молоді обговорили, як зробити психологічну підтримку в країні повсюдною й доступною.

Бо ментальне здоров’я – це не коли немає стресів зовсім (такого не буває), а коли людина підготовлена, щоб їм протистояти, і відчуває підтримку суспільства", - написала Зеленська в Instagram.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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