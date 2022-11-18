У смарагдовому костюмі і з гарними локонами: прем'єр-міністерка Нової Зеландії на форумі у Таїланді

Джасінда Ардерн бере участь у форумі АТЕС у Бангкоку.

Прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн прибула до міжнародного аеропорту Суварнабхумі у Бангкоку. Вона бере участь у Азіатсько-Тихоокеанському економічному співробітництві, форумі АТЕС, який триватиме 18-19 листопада.

Із літака вона вийшла у чорній сукні міді з біло-зеленим принтом, чорному жакеті і чорних туфлях на підборах.

Джасінда Ардерн / Фото: Associated Press

А на форумі Джасінда з'явилася у діловому смарагдовому костюмі, який складався із жакета і штанів-палаццо, і білій блузці. До лацкану жакета вона прикріпила золоту брошку.

Джасінда Ардерн / Фото: Associated Press

Волосся Ардерн уклала у гарні локони, зробила макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила лаконічними сережками, а пальці - каблучкою з великим каменем.

Джасінда Ардерн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джасінда на прийомі у короля Чарльза III у Букінгемському палаці у Лондоні з'явилася в образі total black: закритій сукні міді з довгими рукавами і плісованою спідницею та туфлях на шпильках.

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