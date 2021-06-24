У смарагдовому костюмі і з простою зачіскою: Олена Зеленська виступила перед публікою

Перша леді України виступила на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна".

Під час заходу зокрема обговорюються питання популяризації здорового способу життя, розвитку спортивної інфраструктури в громадах, доступності спорту для всіх верств населення, моделі здорової школи, екології життя та факторів, що впливають на здоров'я нації.

Instagram Олени Зеленської

Перша леді відкривала другий день форуму, який був присвячений темі "Свідома Україна" і під час свого виступу розповідала про реформу системи харчування в школах, яка стартувала з її ініціативи.

На захід Олена Зеленська приїхала в смарагдовому штанному костюмі, із простим укладанням і денним макіяжем на обличчі. Опублікувавши в Instagram знімки з заходу Олена Зеленська написала:

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Сьогодні, під час виступу на форумі" Україна 30. Здорова Україна", була рада знову поставити запитання реформи системи шкільного харчування безпосередньо перед педагогами, керівниками галузі освіти, представниками органів місцевого самоврядування, батьками. Збереження здоров'я дітей ще з дитинства — одна з найважливіших задач держави. За даними ЮНІСЕФ, існування програми шкільного харчування є одним з небагатьох факторів, які позитивно впливають не тільки на бажання відвідувати школу, а й на рівень навчання загалом. Учні, які мали збалансоване харчування, показували більш високі бали при когнітивних, мовних і математичних тестах. Нам потрібно пройти довгий шлях. Може здатися, що це реформа тільки шкільного і тільки харчування. Хоча насправді ця реформа стосується більшого — здоров'я. Здорова Україна — це і є Україна майбутнього. Країна наших дітей ".

Instagram Олени Зеленської

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Стильні образи Олени Зеленської (21 фото)

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