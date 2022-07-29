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У смарагдовому костюмі і з українським значком: спікерка Палати представників США виступила на пресконференції

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У смарагдовому костюмі і з українським значком: спікерка Палати представників США виступила на пресконференції

Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

Ненсі Пелосі прийшла на роботу у гарному діловому образі.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі виступила на пресконференції депутатів Палати представників від Демократичної партії. На ній обговорювали обмежувальні закони щодо абортів і підтримку охорони здоров’я жінок.

Там політикиня з'явилася у смарагдовому штанному костюмі і білому топі. До жакету вона прикріпила значки у вигляді американського і українського прапорів.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Пелосі зробила акуратне укладання, макіяж з бордово-коричневою помадою, прикрасила вуха золотими елегантними сережками, а шию – широким намистом.

Ненсі Пелосі / © Getty Images
Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу спікерка прийшла на роботу у яскравому аутфіті. На ній був штанний костюм ананасового кольору, білий топ і туфлі-човники канарейкового відтінку.

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