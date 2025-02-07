У смарагдовому костюмі і за руку з чоловіком: Іванку Трамп папараці заскочили у Маямі

Іванка Трамп потрапила до об'єктивів папараці у Маямі, коли йшла за руку з чоловіком Джаредом Кушнером до свого автомобіля.

Донька президента мала гарний вигляд. На ній був чорний топ і костюм смарагдового кольору, який складався з подовженого жакета і штанів зі стрілками. У неї було зібране волосся, стильні сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті сережки у вухах і делікатне намисто на шиї.

Іванка Трамп і Джаред Кушнер / Фото: Getty Images

Джаред був одягнений у чорне поло, з-під якого визирала біла футболка і темно-сині штани. Він також одягнув окуляри.

Нагадаємо, Іванка Трамп у кроптопі і мінішортах похизувалася накачаним пресом.

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