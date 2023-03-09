У смарагдовому костюмі: королева Летиція підкреслила струнку фігуру гарним луком

Королева Іспанії Летиція дуже любить носити штанні костюми. Вона часто повторює образи, але від цього має не менш привабливий вигляд.

Сьогодні, 9 березня, її Величність була присутня на показі фільму "Інтер'єр Ель Каміно" в Espacio Fundación Telefónica у Мадриді. На захід королівська особа приїхала у смарагдовому штанному костюмі, який сидів ідеально на її стрункій фігурі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Подовжений блейзер чудово поєднувався з молочно-білою блузкою, а до штанів-кльошів у тон вона підібрала туфлі-човники на підборах. На пальці у Летиції сяяла каблучка від Coreterno, а у вухах були мініатюрні сережки зі смарагдовим каменем. Її Величність розпустила волосся і зробила гарний макіяж з акцентом на очі, а губи підкреслила блиском.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше королева Летиція разом із чоловіком відвідувала концерт у Національній аудиторії в Мадриді, де з'явилася в сірій максісукні з високим розрізом, рукавами три чверті та вирізом "човник" від іспанського бренду Cortana і в чорних туфлях-човниках на підборах від Prada.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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