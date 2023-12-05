У смарагдовому костюмі та кейпі: королева Матильда утеплилася для візиту до Німеччини

Короля Філіпа та королеву Матильду зустріли президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр та його дружина Ельке Бюденбендер. Офіційна церемонія зустрічі відбулася у президентському палаці Бельвю у Берліні.

Матильда обрала смарагдовий аутфіт для світського заходу. Вона одягла короткий жакет та спідницю довжини до колін, а зверху чорне кейппальто. Також до вбрання підібрала хустку та головний убір, прикрашений пером. Матильда зробила зачіску, одягла перлинні сережки та зробила виразний макіяж. Клатч і рукавички у неї також були підібрані під основне вбрання, а на зап'ясті було кілька золотих браслетів та улюблений годинник. Шкіряні туфлі-човники завершували образ.

Король і королева Бельгії з президентським подружжям Німеччини / Фото: Getty Images

Перша леді Ельке Бюденбендер обрала для свого виходу піщаного кольору пальто з великими накладними кишенями та поясом на талії, взула чорні туфлі на підборах та доповнила лук намистом із чорних каменів. Макіяж та зачіска першої леді були максимально природними.

Чоловіки були в класичних костюмах і чорних довгих пальтах, що логічно в прохолодну і навіть трохи сніжну погоду.

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