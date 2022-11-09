У смарагдовому костюмі та з парасолькою: елегантна королева Камілла приїхала підтримати чоловіка короля

Королева-консорт Камілла сьогодні супроводжувала чоловіка короля Чарльза ІІІ на заході в Йоркширі.

Королівське подружжя відвідало Йоркський собор, дорогою до якого з ними трапилася неприємна ситуація – невідомий закидав подружжя яйцями.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Сьогодні 75-річна Камілла мала елегантний вигляд і була одягнена у смарагдовий жакет та спідницю довжини нижче колін. Під жакетом у неї була світла блуза, а взула королева високі замшеві чоботи і була в шкіряних рукавичках.

У вухах Камілли були сережки з діамантами і перлами. Як ми вже з'ясували раніше, королева носить тільки сережки-кліпси. А на шиї – тонка нитка перлів. На грудях Її Величність пришпилила брошку у вигляді макової квітки на честь майбутнього Дня пам'яті.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Пара була в Йоркширі, щоб бути присутньою на відкритті статуї королеви Єлизавети II, першої встановленої після її смерті у вересні 2022 року.

Після заходу Камілла була вже в кейп-накидці чорного кольору та з парасолькою в руках, бо пішов дощ.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що робить королева-консорт, щоб здаватися стрункішою. Публічні виходи Камілли в останні роки стали ще більш елегантними та витонченими. І стало відомо, що королівська особа вдається до деяких хитрощів.

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