У смарагдовому костюмі зі штанями-палацо: перша леді Німеччини на екскурсії в оперному театрі

Ельке Бюденбендер влаштувала для королеви-консорта Камілли культурну програму у Берліні.

Дружина президента Німеччини Ельке Бюденбендер разом із королевою-консортом Каміллою сходила на екскурсію до оперного театру Komische Oper Berlin.

Перша леді постала там у смарагдовому костюмі, який складався із жакета і штанів-палацо. Аутфіт Ельке доповнила чорними замшевими туфлями з пітоновими носками. На шиї у неї було чорне намисто, а у вухах - сережки з зеленим камінням.

Королева-консорт Камілла і Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Камілла була одягнена у темне пальто, сукню з анімалістичним принтом і замшеві коричневі туфлі.

Ельке Бюденбендер і королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

У цих самих образах вони з'явилися у парламенті Німеччини.

Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III і його дружина королева-консорт Камілла приїхали до Німеччини з триденним офіційним візитом, який став історичним.

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