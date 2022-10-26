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У смарагдовому пальті і на підборах: Джилл Байден з лопатою в руках посадила дерево на галявині Білого дому

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У смарагдовому пальті і на підборах: Джилл Байден з лопатою в руках посадила дерево на галявині Білого дому

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президентське подружжя разом із головним садівником Білого дому посадили дерево.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у церемонії садіння дерев на південній галявині на честь головного садівника Білого дому – Дейлі Гейні. Чоловік відзначив 50-річчя своєї роботи у Білому домі.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Фотографи зазнімкували, як президентське подружжя з лопатами в руках старанно засипали дерево.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для господарської роботи перша леді обрала не дуже зручне вбрання. На ній було смарагдове пальто з прихованими ґудзиками, з-під якого визирала смарагдова сукня міді, і сірі замшеві чоботи на високих підборах.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила зачіскою з локонами, макіяжем смокі айс і золотими ланцюжками на шиї.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, краватку з візерунком та чорні туфлі.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Після висадки дерев подружжя Байденів сфотографувалося із Дейлі Гейном та його помічниками.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
682
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