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У смарагдовому пальті та сукні-футлярі: Джилл Байден зустріла різдвяну ялинку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У смарагдовому пальті та сукні-футлярі: Джилл Байден зустріла різдвяну ялинку

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В Білому домі розпочалася підготовка до Різдва.

Джилл Байден зустріла біля Білого дому головний атрибут свята – різдвяну ялинку, яку традиційно встановлять у Блакитній кімнаті. Разом із нею були сім'ї військових та їхні діти.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Дерево привезли на зеленому візку, прикрашеному різдвяними вінками і запряженому двома кіньми.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Цьогоріч ялинку заввишки 5,60 метра привезли з розплідника Cline Church у Флітвуді, штат Північна Кароліна.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для такої події перша леді обрала елегантне пальто смарагдового кольору з чорною облямівкою, сукню-футляр такого самого кольору і замшеві смарагдові туфлі.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Джилл доповнила гарним укладанням із локонами, макіяжем з акцентом на очах, золотою підвіскою на ланцюжку, золотими браслетом і каблучкою.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Бадйен в улюбленому жакеті і золотих прикрасах виступила перед показом фільму "Віллі Вонка".

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Дата публікації
Перегляди
434
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