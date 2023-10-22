У смарагдовому пальті та діамантовій брошці: королева Камілла на заході в Аскоті

На королеві була смарагдова сукня-пальто, що ідеально пасувала для прохолодного жовтневого дня, йому до тону Камілла підібрала капелюх з цікавим декором і високі замшеві чоботи.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Образ ідеально доповнювала діамантова брошка із зображенням коня та жокея. Можливо, це була данина поваги покійній королеві Єлизаветі II, яка була відома своєю любов'ю до коней. За словами придворного ювеліра, жокей на брошці одягнений у шовка покійної королеви. Фіолетовий та червоний кольори додали брошці яскравих фарб. У вухах Камілли були золоті сережки з розсипом дрібних діамантів.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

На її обличчі був денний макіяж, а волосся укладене в ідеальну зачіску під капелюхом. Раніше ми вже розповідали, чому Камілла вже понад 40 років ходить із однією і тією ж зачіскою.

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