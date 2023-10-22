У смарагдовому пальті та діамантовій брошці: королева Камілла на заході в Аскоті

Королева Камілла відвідала День британських чемпіонів QIPCO на іподромі Аскот в Аскоті.
На королеві була смарагдова сукня-пальто, що ідеально пасувала для прохолодного жовтневого дня, йому до тону Камілла підібрала капелюх з цікавим декором і високі замшеві чоботи.
Образ ідеально доповнювала діамантова брошка із зображенням коня та жокея. Можливо, це була данина поваги покійній королеві Єлизаветі II, яка була відома своєю любов'ю до коней. За словами придворного ювеліра, жокей на брошці одягнений у шовка покійної королеви. Фіолетовий та червоний кольори додали брошці яскравих фарб. У вухах Камілли були золоті сережки з розсипом дрібних діамантів.
На її обличчі був денний макіяж, а волосся укладене в ідеальну зачіску під капелюхом. Раніше ми вже розповідали, чому Камілла вже понад 40 років ходить із однією і тією ж зачіскою.
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