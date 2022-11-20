У смарагдовому пальті та хутряному капелюсі: королева Камілла приїхала до Аскота

Королева-консорт Камілла, яка є президенткою клубу Ebony Horse Club, відвідала листопадові перегони Ascot на іподромі в Аскоті.

Під час візиту королева зустрілася зі студентами Ebony Horse Club, благодійної школи верхової їзди в Брікстоні.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла стала президенткою клубу Ebony Horse Club у квітні 2009 року, перебуваючи ще в ролі герцогині Корнуольської, а 2011 року відкрила його центр у Wyck Gardens.

Членкиня клубу Грейс Мпунгі сказала, що так чудово мати підтримку Камілли, пише Daily Mail. "Чесно кажучи, це благословення — мати таку підтримку і любов від людини, яка посідає таке високе становище". Інші члену клубу також висловилися за підтримку королеви-консорта.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

На публічний захід Камілла одягла витончене смарагдове пальто та сірий капелюх у клітинку з хутряною обробкою. Під пальтом у королеви була молочно-біла блуза з рюшами, вона також одягла шкіряні рукавички, в руках тримала руду сумку невеликого розміру і була взута у високі коричневі чоботи з пензликами. З прикрас на королеві були перлинні сережки та кольорова брошка у вигляді підкови.

Нещодавно, нагадаємо, на заході королева Камілла з'явилася з брошкою у вигляді балерини. Вартість такої прикраси становила близько 85 тисяч доларів.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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