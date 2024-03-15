У смарагдовому пальті та капелюсі до тону: принцеса Анна на кінному фестивалі в Челтнемі

Принцеса Анна провела ще один день на кінних змаганнях у Челтнемі.

Як колишня наїзниця, королівська принцеса досі цікавиться кіньми та всім, що з ними пов'язано.

Вчора Її Високість зазнімкували, коли вона розмовляла з тренером Віллі Маллінз після того, як йому подарували репродукцію в рамці на честь його сотого переможця на Челтнемі, на третій день Челтнемського кінного фестивалю, який проходить у Престбері-парку.

Віллі Маллінз та принцеса Анна / Фото: Getty Images

73-річна принцеса була цього дня в смарагдовому пальті та капелюсі до тону, зі строкатою хусткою на шиї та з брошкою коня, прикріпленого на комірі її пальта. Анна взула чорні замшеві чоботи, шкіряні рукавички і взяла з собою чорну сумку, що висіла у неї на плечі. Її образ доповнювали лаконічні перлинні сережки та яскрава помада на губах.

Попереднього дня лук у смарагдовому кольорі обрала для свого виходу в Челтнемі та королева Камілла.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, принцесу Анну заскочили в Челтнемі в компанії її колишнього коханого.

Ендрю Паркер-Боулз та принцеса Анна / Фото: Getty Images

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