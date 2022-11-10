Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У смарагдовому пальті та капелюсі-таблетці: королева Камілла приїхала на службу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
67
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У смарагдовому пальті та капелюсі-таблетці: королева Камілла приїхала на службу

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева-консорт Камілла сьогодні відвідала 94-ту службу пам'яті у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, яка відбулася напередодні Дня пам'яті наступної неділі.

На полі пам'яті Вестмінстерського абатства дружина короля Чарльза помістила дерев'яний хрест, прикрашений червоним маком, у великий хрест, зроблений з квітів, назавжди пов'язаних з Першою світовою війною.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Також королева-консорт була "дуже зворушена" після відвідування нового меморіалу, присвяченого покійній королеві, під час церемонії на згадку про загиблих на війні.

На одному зі знімків, представлених там була королева Єлизавета II зображена на на Полі пам'яті разом зі своїм чоловіком герцогом Единбурзьким.

Меморіал королеві Єлизаветі II / © Associated Press
Меморіал королеві Єлизаветі II / Фото: Associated Press

75-річна Камілла прибула на захід у смарагдовому пальті, капелюсі-пігулці до якого було прикріплено перо, також королева була у шкіряних чорних рукавичках та високих замшевих чоботях на підборах. У вухах її Величності виблискували перлинні сережки, а на пальті була пришпилена брошка мак – символ пам'яті.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press
Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Це перша поява Камілли на публіці після того, як учора їх із королем Чарльзом III закидали яйцями в Йоркширі.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press
Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
67
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація