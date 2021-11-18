У смарагдовому пальті та сукні в тон: королева Матильда продемонструвала красивий образ

Бельгійський король і королева відвідали кілька заходів.

Король Філіп та королева Матильда вчора побували у провінції Фламандський Брабант. Вони відвідали абатство Авербоде з нагоди 900-річчя Норбертинського ордену. Монархи також познайомилися із спільнотою абатства.

Королева Матильда та король Філіп / Getty Images

Цього дня 48-річна королева Матильда мала чудовий вигляд у смарагдовому теплому пальті, під яким була сукня-міді з квітковим принтом, поєднавши її з маскою в тон і шкіряними туфлями-човниками, під які був підібраний клатч. Матильда мала красиве укладання і у вухах у неї були сережки-висячки із зеленим камінням.

Королева Матильда та король Філіп / Getty Images

Також раніше цього дня королівська пара приймала під час аудієнції Мокгветсі Масісі, президента Республіки Ботсвана у палаці Брюсселя. На цій фотографії образ королеви Матильди можна роздивитися детальніше.

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