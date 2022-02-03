У смарагдовому пальті та з бездоганним укладанням: герцогиня Камілла відвідала притулок для тварин

У принца Чарльза та герцогині Камілли почалися активні робочі будні.

Вчора, 2 лютого, королівське подружжя відвідало нарізно кілька заходів. Принц Уельський відвідав історичну верф Чатем у Кенті, за два дні до відкриття сезону 2022 року, щоб побачити деякі з флагманських проєктів верфі. Він був заскочений у сірому костюмі, світлій сорочці та смугастій краватці.

Принц Чарльз / Getty Images

Його дружина герцогиня Камілла, покровителька притулку для собак і кішок Баттерсі та посол Баттерсі Пол О'Грейді були зазнімковані на короткій прогулянці лісом з рятувальним собакою під час її візиту до Battersea Brand Hatch Center в Еше. Також Камілла побувала на занятті з дресирування собак.

Герцогиня Камілла / Getty Images

Цього дня герцогиня була у смарагдовому пальті, високих замшевих чоботях і з блакитною хусткою на шиї. Під пальтом у неї виднілася біла блуза, а на руках були шкіряні рукавички. Ідеальне укладання, яке цього разу не зіпсувала погода, а також сережки-висячки у вухах завершували образ Її Високості.

Герцогиня Камілла / Getty Images

Днем раніше Чарльз та Камілла відвідували китайський квартал у Лондоні, де жителі святкували Новий рік. 1 лютого на зміну року Білого Металевого Бика прийшов рік Синього Водяного Тигра, який триватиме від 1 лютого 2022 року до 23 січня 2023 року.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

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