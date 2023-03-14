У смарагдовому пальті та з букетом: принцеса Анна приїхала на службу до Вестмінстерського абатства

72-річна королівська принцеса мала, як завжди, елегантний вигляд. На ній було смарагдове пальто в принт із цікавим коміром, високі шкіряні чоботи на підборах і маленький капелюх. В руках Анна несла букет квітів, чорну сумку під пахвою.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

З прикрас на принцесі була брошка на комірі пальта та лаконічні золоті сережки. Зачіска Анни була класичною, а макіяж непомітним, вона лише трохи зробила акцент на губах помадою.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

На службі також були присутні герцог та герцогиня Единбурзькі, Едвард та Софі. 58-річна герцогиня Единбурзька мала розкішний вигляд у світлому жаккардовому пальті з квітковим принтом від Proenza Schouler, в руках у неї була молочно-біла сумка в тон Valextra за 4086 доларів, а взута Софі була в лаковані нюдові туфлі-човники від Prada.

Герцогиня Единбурзька / Фото: Associated Press

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