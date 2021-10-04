У смарагдовому пальті та з новою сумкою: герцогиня Корнуольська на заході в Единбурзі

У смарагдовому пальті та з новою сумкою: герцогиня Корнуольська на заході в Единбурзі

Герцогиня Корнуольська супроводжувала свого чоловіка принца Чарльза на відкритті шостої сесії шотландського парламенту в Единбурзі.

2 жовтня королева Єлизавета II офіційно приїхала на відкриття шостої за рахунком сесії шотландського парламенту. Монархиня виступила з промовою, в якій побажала регіональним депутатам плідної спільної роботи, незважаючи на розбіжності, які існують.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Її підтримували на заході старший син і головний спадкоємець престолу принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла. Церемонія, що відкрила нове засідання децентралізованого уряду Шотландії, віддала данину поваги "місцевим героям" з усієї Шотландії, які підтримували свої громади протягом усієї пандемії коронавірусу.

Герцогиня Камілла і принц Чарльз / Associated Press

74-річна Камілла цього дня мала чудовий вигляд. Вона була одягнена в смарагдове пальто з червоною шотландською кліткою і взута в коричневі шкіряні туфлі на невисоких підборах.

герцогиня Камілла / Getty Images

В тон взуття герцогиня підібрала маленьку сумку коричневого кольору на короткій ручці. Також під пальтом у неї виднілася біла блузка з красивою обробкою рюшами на рукавах і горловині. Камілла була в капелюсі-береті з пером, строкатій масці і з брошкою на грудях.

герцогиня Камілла / Getty Images

Принц Чарльз на захід приїхав одягнений в шотландський кілт. Цього ж дня вони з королевою Єлизаветою II зустрілися зі школярами з місцевої школи в Балморалі і висадили кілька дерев в рамках ініціативи, приуроченої до платинового ювілею королеви.

Королева Єлизавета II і принц Чарльз / Getty Images

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