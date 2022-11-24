У смарагдовому пальті та з птахом на грудях: королева Камілла приїхала до дитячого садка

Королева особисто доставила ведмедиків Паддінгтон та інші м'які іграшки, які були залишені як данина поваги королеві Єлизаветі II у Королівських резиденціях, дітям, які підтримує Барнардос.

Її Величність була одягнена в смарагдове пальто довжини міді, до якого підібрала високі чорні чоботи на підборах, а в руці тримала смарагдову сумку в тон пальта.

На грудях у Камілли була пришпилена цікава брошка у вигляді птаха. Також королева зробила макіяж та укладання та одягла золотий ланцюжок з кількома кулонами на шию. У вухах у королеви виблискували перлинні сережки. На зап'ясті був її улюблений браслет Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, чому королева Камілла носить лише сережки-кліпси. Цікаво, що більшість прикрас з колекції королеви Єлизавети II, дістанеться саме дружині короля Чарльза III. Але також у них публіка бачитиме і принцесу Уельську.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора Камілла відвідала державний банкет у Букінгемському палаці, де сяяла у розкішній синій сукні від Bruce Oldfield Couture та у сапфіровій тіарі Єлизавети II.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Читайте також: