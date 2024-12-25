У смарагдовому пальті та з сумкою Chanel: королева Камілла разом із королем Чарльзом приїхала на різдвяну службу

Британська королівська родина на чолі з королем Чарльзом та королевою Каміллою зібралася на Різдво у Сандрінгемі.

Це давня традиція, якій Віндзори слідують вже дуже багато років. Щороку на Різдво вони приїжджають до свого заміського маєтку – Сандрінгема, щоб провести час у тісному сімейному колі, а також відвідати різдвяну службу.

Королева Камілла та король Чарльз у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Король Чарльз прибув до Сандрінгема за кілька днів до свята. А сьогодні на службі до нього приєдналася його родина.

Королева Камілла та король Чарльз у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Королева Камілла з'явилася на прогулянці в смарагдовому пальті з поясом на талії, капелюсі-пігулці з одним пером, доповнила образ парними діамантовими брошками з листя плюща, сережками з перлів, шкіряними рукавичками, парасолькою-тростиною і замшевими чоботами, а в руках несла маленьку стьобану сумку від Chanel.

Королева Камілла та король Чарльз у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

У королеви було бездоганне укладання та макіяж на обличчі. Король Чарльз одягнувся в пальто верблюжого кольору і сірий костюм, на ньому була біла сорочка у тонку клітинку і сіра краватка в дрібний принт, а також у руках він ніс парасольку-тростину.

Королева Камілла та король Чарльз у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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