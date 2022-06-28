У смарагдовому пальті з золотими ґудзиками: Олена Зеленська дала інтерв'ю німецькому виданню

Перша леді України показала елегантний образ і поділилася головними тезами з інтерв'ю газеті Die Welt.

Олена Зеленська дала інтерв’ю німецькому виданню Die Welt. Під час розмови перша леді наголосила на важливості повернення українським дітям, постраждалим від війни, віри у світ і життя.

На фото в Instagram дружина президента постала в елегантному двобортному пальті смарагдового кольору із золотими ґудзиками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила акуратною зачіскою, ніжним макіяжем і елегантними золотими сережками.

Вона також розповіла про Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яку започаткувала.

"Діти втратили все, опинились у підвалах під бомбами, поряд із пораненими чи загиблими близькими. Як їм тепер довести, що життя має сенс? Що у світі залишилося щось хороше для них? Шукаючи відповідь, я започаткувала Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Найкращі фахівці світу мають навчити наших спеціалістів боротися з наслідками травматичних подій, спричинених війною в цілої країни. Бачу нині тільки такий дієвий варіант допомоги. Я точно не хочу, щоб українські діти залишилися травмованими на все життя. Ми маємо повернути їм віру у світ, що відкритий для них", - сказала Олена.

Дружина президента розповіла також про жінок, які перебувають в українській армії – це понад 37 тисяч, і про та плани з відновлення країни.

"На нас чекає відновлення – фактичне та психологічне. Нині в нас зруйновано понад 1600 шкіл, 600 лікарень, безліч житла… І ми починаємо відбудову вже зараз, щоб хоча б частина лікарень і шкіл запрацювала до осені. І, звісно, нам знадобиться ще більша безбар’єрність, аніж та, над якою ми вже працювали до війни. В нас із кожним днем дедалі більше людей з інвалідністю, війна калічить дітей і дорослих. Ми маємо створити для них якнайкращі умови – і просторові у відбудованих містах, і психологічні".

Ще Зеленська зазначила, що, після трагедій Маріуполя, Бучі та інших українських міст неможливо жити "як раніше".

"Та ми хочемо, щоб ці страждання перетворилися на силу, і зробимо для цього все можливе", - сказала Олена.

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