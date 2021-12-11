У смарагдовому вбранні: Джилл Байден взяла участь у благодійній акції

Разом з дітьми вона розсортувала іграшки, які надалі вирушать нужденним.

Перша леді США Джілл Байден взяла участь у благодійній акції – щорічному зборі іграшок "Іграшки для малюків". Це програма, що здійснюється Резервом морської піхоти США, яка роздає іграшки дітям, батьки яких не можуть дозволити собі купити їм подарунки на Різдво. Програма була заснована 1947 року майором резервістів Біллом Гендріксом.

Джилл Байден / Associated Press

У межах заходу перша леді допомогла сортувати іграшки на базі Майєр-Гендерсон-гол, а також поспілкувалася з дітьми військовослужбовців та прочитала їм казку "Як Грінч вкрав Різдво".

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Сортувати іграшки перша леді приїхала у легкій блузі смарагдового кольору та зручних темно-смарагдових легінсах. Вбрання вона поєднала з черевиками на високому підборах, які були прикрашені перлинами, а також безліччю браслетів на зап'ястях і ланцюжками з підвісками на шиї.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

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