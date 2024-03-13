У смарагдовому вбранні і на шпильках: красива Джилл Байден виступила на передвиборчому мітингу

Перша леді США у гарному образі виступила перед виборцями.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден виступили на передвиборчому мітингу в Атланті.

Цього дня перша леді продемонструвала ефектний вигляд. На ній було смарагдове пальто з чорною облямівкою і смарагдова сукня-футляр.

Аутфіт Джилл доповнила замшевими туфлями на шпильках в тон вбрання.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Першій леді зробили гарне укладання, макіяж смокі-айс, вуха вона прикрасила золотими сережками, шию – золотими ланцюжками з підвісками і перлами, а також браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у чорний піджак із золотими ґудзиками, темно-сині штани і світло-блакитну картату сорочку.

Нагадаємо, раніше Джилл Байден продемонструвала лук у вечірній сукні з флористичною вишивкою.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

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