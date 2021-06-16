У смарагдовому вбранні і перлах: єдину доньку королеви Єлизавети сфотографували на перегонах

Принцеса Анна вирішила обрати скромну сукню і поєднала прикраси з іншими аксесуарами.

Традиційно перегони в Аскоті стартують у вівторок і завжди їх відвідують члени королівської родини, які є великими шанувальниками кінного спорту. Не пропускає захід і єдина донька Єлизавети II принцеса Анна. Вчора вона прийшла на захід у повністю синьому ансамблі та з золотою брошкою у вигляді коня, а сьогодні продемонструвала смарагдове вбрання.

Образ Анни складався з легкої сукні з довгими рукавами, яку вона доповнила білими рукавичками, сумкою і туфлями ніжно-кремового кольору. З прикрас принцеса вибрала перлове намисто і сережки, а ось її капелюшок сьогодні був, хоч і скромніший ніж у герцогині Вессекської, але все ж теж досить незвичайним і перегукувався з іншими аксесуарами образу.

принцеса Анна / Getty Images

Нагадаємо, що 1976-го вона виступала на Олімпійських іграх. Цю любов до коней вона прищепила і своїм дітям, адже її дочка Зара 2012 року теж брала участь в цьому змаганні та завоювала срібну медаль.

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Royal Ascot 2021 (22 фото)

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