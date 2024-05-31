У смарагдовому вбранні і з сережками-кільцями: новий вихід прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр в обтислому вбранні прийшла на роботу.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу у Вашингтоні з'явилася у новому образі.

На жінці було вбрання смарагдового кольору, яке складалося з блузки з баскою і рукавами три четверті, а також спідниці міді.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Карін доповнила об'ємним укладанням із локонами, макіяжем із персиковими тінями, сережками-кільцями і бірюзовим браслетом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр вийшла до журналістів у сукні кольору курної троянди і з V-подібним декольте.

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