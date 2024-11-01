У смарагдовому вбранні і золотих прикрасах: Джилл Байден почитала дітям книжку на Південній галявині

Перша леді США запросила до Білого дому дітлахів на традиційні геловінські читання.

Джилл Байден з нагоди свята Геловін почитала для дітей книжку Ґріса Грімлі "10 моторошних гарбузів".

Читання відбулися на Південній галявині Білого дому у Вашингтоні, яка була тематично оформлена. Там стояла величезна книжка із зображенням Білого дому і лавочка, довкола якої було багато квітів і гарбузів.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді постала у смарагдовому вбранні, яке складалося з жакета і прямих штанів зі стрілками, а також шовкової блузки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила укладання з локонами, ніжний макіяж, вуха прикрасила золотими сережками, руки – браслетами і годинником. До лацкану жакета вона прикріпила золоту брошку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден на Національному прийомі у справах мистецтва та гуманітарних наук з'явилася у рожевому костюмі, який складався з приталеного жакета і спідниці-олівця.

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