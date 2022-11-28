У смарагдовому вбранні із перлами: імператриця Масако в елегантному образі з'явилася на заході

Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако днями відвідали церемонію з нагоди 100-річчя заснування Скаутської асоціації Японії в Токіо.

Там Її Величність постала у гарному елегантному образі. На ній було пальто смарагдового кольору з чорним коміром та манжетами і сукня в тон.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Аутфіт Масако доповнила смарагдовим капелюхом із чорною стрічкою. Шию вона прикрасила двома нитками з перлів, а вуха – золотими сережками з перлами. На обличчі у неї була біла захисна маска. На повіках імператриця намалювала чорні стрілки.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Нарухіто був одягнений у сірий піджак, білу сорочку і зелену краватку. На обличчі у нього теж була біла маска.

Нагадаємо, раніше Масако з'являлася на публіці у чорній сукні міді з флористичним кольоровим принтом і чорному жакеті без коміра. Образ Її Величність доповнила чорним клатчем і чорними шкіряними туфлями на стійких підборах.

Читайте також: