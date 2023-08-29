У смарагдовому вбранні, перлах і окулярах: ефектна прессекретарка Байдена потрапила до об'єктивів папараці

Карін Жан-П’єр завжди ретельно продумує свої образи, у яких з'являється на роботі.

Фотографи зазнімкували прессекретарку Білого дому Карін Жан-П’єр, коли вона йшла разом із координатором зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки у Білому домі Джоном Кірбі на спільну пресконференцію президента США Джо Байдена, прем’єр-міністра Японії Кісіди Фуміо та президента Південної Кореї Юн Сук Йоля в Кемп-Девіді.

Карін мала ефектний вигляд. На ній було обтисле вбрання смарагдового відтінку, яке чудово сиділо на її фігурі.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Шию прессекретарка прикрасила перлинним намистом, вуха – перлинними сережками-пусетами, руки – браслетом і годинником, а на обличчя одягла чорні окуляри.

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр вийшла до журналістів у сукні красивого ананасового кольору без рукавів.

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