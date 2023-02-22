У смарагдовому жакеті і чорній сукні: президентка Молдови сфотографувалася з Джо Байденом

Президентка Молдови Мая Санду опублікувала в Instagram світлини з президентом США Джо Байденом. Вони сфотографувалися разом на саміті "Бухарестської дев'ятки" у Варшаві. Під час їхньої розмови Санду запросила Байдена відвідати її країну.

Мая Санду і Джо Байден/Instagram Маї Санду

"Наші американські друзі з нами з перших років Незалежності, і ми раді знати, що вони все ще з Молдовою, навіть у ці складні часи. Я запросила президента Байдена відвідати нашу країну..

Я передала президенту Байдену, що молдовани хочуть залишатися частиною вільного світу, жити безпечно та втілювати свою мрію про вступ до Європейського Союзу, а також подякувала йому за важливу підтримку, яку надають США для економічного розвитку та демократичних трансформацій нашої країни", - написала Санду у дописі.

Мая Санду і Джо Байден/Instagram Маї Санду

На зустрічі Мая постала у твідовому жакеті смарагдового кольору із зеленими ґудзиками і накладними кишенями, який вона поєднала з чорними штанями. Президентка зробила укладання з прикореневим об'ємом і ніжний макіяж.

Мая Санду і Джо Байден/Instagram Маї Санду

Байден був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і синю краватку в білі цятки.

Нагадаємо, до Києва Джо Байден приїхав у краватці у колір українського прапора – синьо-жовтій.

Читайте також: