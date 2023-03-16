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У смарагдовому жакеті і синьо-жовтому намисті: Урсула фон дер Ляєн у штаб-квартирі ЄС

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У смарагдовому жакеті і синьо-жовтому намисті: Урсула фон дер Ляєн у штаб-квартирі ЄС

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Президентка Єврокомісії завдяки аксесуару продемонструвала свою підтримку українського народу.

Очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн сфотографували, коли вона сьогодні, 16 березня, дзвонила у дзвінок, щоб оголосити про початок щотижневої зустрічі колегії уповноважених у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

На зустрічі колегія обговорює закон про важливу сировину, довгострокову стратегію конкурентоспроможності ЄС і 30 років єдиного ринку.

Там Урсула продемонструвала діловий образ, який складався зі смарагдового жакету, блідо-зеленкуватого топу і чорних штанів.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

На шиї у політикині було намисто у колір українського прапора – синьо-жовте з перлиною посередині. Таким чином фон дер Ляєн демонструє свою підтримку Україні.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Очільницю Єврокомісії зробила укладання з прикореневим об'ємом, легкий макіяж і завершила лук перлинними сережками-пусетами.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі Урсула з'явилася у жакеті з синьо-жовтою стрічкою.

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Дата публікації
Перегляди
848
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