У смарагдовому жакеті і з квітковою хусткою: Урсула фон дер Ляєн на діловій зустрічі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Перед переговорами вони зустрілися із пресою у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Там політикиня постала у жакеті смарагдового кольору, салатовому топі і чорних прямих штанях зі шкіряним поясом. На плечі вона накинула хустку з пастельним квітковим принтом.

Ульф Крістерссон і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Вбрання Урсула доповнила чорними лакованими туфлями з декором. Очільниця Єврокомісії зробила об'ємне укладання, легкий макіяж, вуха прикрасила сережками-цвяшками, а шию – перлинним намистом.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн відвідала Єлисейський палац у жакеті з золотими ґудзиками і рукавами-ліхтариками, топі і штанах-кльош.

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