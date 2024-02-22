У смарагдовому жакеті і з квітковою хусткою: Урсула фон дер Ляєн на діловій зустрічі

Очільниця Єврокомісії поповнила гардероб речами весняних кольорів.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Перед переговорами вони зустрілися із пресою у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.
Там політикиня постала у жакеті смарагдового кольору, салатовому топі і чорних прямих штанях зі шкіряним поясом. На плечі вона накинула хустку з пастельним квітковим принтом.
Вбрання Урсула доповнила чорними лакованими туфлями з декором. Очільниця Єврокомісії зробила об'ємне укладання, легкий макіяж, вуха прикрасила сережками-цвяшками, а шию – перлинним намистом.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн відвідала Єлисейський палац у жакеті з золотими ґудзиками і рукавами-ліхтариками, топі і штанах-кльош.
Читайте також:
- У жакеті в горошок і з синьо-жовтою стрічкою на грудях: Урсула фон дер Ляєн зустрілася із Зеленським на київському вокзалі
- У жакеті кольору індиго і з розкішною брошкою: Урсула фон дер Ляєн приїхала до Чорногорії
- В червоному жакеті й улюблених перлах: Урсула фон дер Ляєн приїхала до Північної Македонії