У смарагдовому жакеті та кедах Chanel: Сара Йоркська на заході в Лондоні

На захід герцогиня приїхала у смарагдовому жакеті The Extreme Collection із золотими ґудзиками, під який одягла строкату кольорову блузку та чорну спідницю довжини до колін. Взута Сара була у смарагдові кеди від Chanel.

Герцогиня зібрала волосся шпилькою, зробила легкий макіяж очей і одягла мініатюрні золоті сережки-кільця, також на грудях у неї була пришпилена брошка, а на зап'ясті було кілька золотих браслетів.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, місяць тому Сара Йоркська опублікувала зворушливий пост після народження своєї другої онучки Афіни – це друга дочка принцеси Беатріс Йоркської.

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