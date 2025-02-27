У смарагдовому жакеті та кедах Chanel: Сара Йоркська на заході в Лондоні

Сара Йоркська відвідала початкову школу Surrey Square у Лондоні.
На захід герцогиня приїхала у смарагдовому жакеті The Extreme Collection із золотими ґудзиками, під який одягла строкату кольорову блузку та чорну спідницю довжини до колін. Взута Сара була у смарагдові кеди від Chanel.
Герцогиня зібрала волосся шпилькою, зробила легкий макіяж очей і одягла мініатюрні золоті сережки-кільця, також на грудях у неї була пришпилена брошка, а на зап'ясті було кілька золотих браслетів.
Нагадаємо, місяць тому Сара Йоркська опублікувала зворушливий пост після народження своєї другої онучки Афіни – це друга дочка принцеси Беатріс Йоркської.
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